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Haberler Galeri "Şimdi Apo düşünsün" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:17

"Şimdi Apo düşünsün" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla hayranlarından tam not aldı. Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Son olarak katıldığı bir davetten paylaşımlarda bulunan Sibel Taşçıoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı. Oyuncuya hayranlarından "Şimdi Apo düşünsün" yorumları yağdı...

Şimdi Apo düşünsün Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Şimdi Apo düşünsün Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

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Şimdi Apo düşünsün Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

Şimdi Apo düşünsün Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

Şimdi Apo düşünsün Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu siyah şıklığıyla büyüledi!

Son olarak eşi tarafından terk edilen Pembe sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

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