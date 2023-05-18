Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 06:35

Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu tepeden tırnağa değişti!

Atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan eski dizilerden Avrupa Yakası ile ünlenen Hale Caneroğlu Yaprak karakteri ile adeta hafızalara kazındı. Şimdilerde bambaşka bir hayat yaşayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu değişimi ile gündem oldu. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde yapan Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. İşte Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali...