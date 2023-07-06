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Haberler Galeri Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ı şimdi tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:01

Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ı şimdi tanımak çok zor!

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor. Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ı şimdi tanımak çok zor!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.

Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ı şimdi tanımak çok zor!

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.

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Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ı şimdi tanımak çok zor!

Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ı şimdi tanımak çok zor!

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar...

Şimdi tahta sandalye yapıp satıyor! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ı şimdi tanımak çok zor!

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

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