Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
07:01
Şimdi tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!
Ekranların unutulmayan dizilerinden olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından bazıları şimdilerde evli, mutlu hatta çocuklu... Sosyal medyada merak edilenler arasında olan Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının son hallerini sizin için derledik. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem'in Ceren'inin çocukluk aşkı Kerem, yani gerçek adı ile Michele Cedolin. Geçtiğimiz yıl evlenen Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini görenler kıvırcık saçlarını sormadan edemiyor. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...