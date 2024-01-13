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Haberler Galeri Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 08:17

Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından bazıları şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor. Bir çoğu artık evlendi hatta bazılarının çocukları bile var… Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının son halleri sosyal medya gündem oldu. Sihirli Annem'in Ceren'inin çocukluk aşkı Kerem, gerçek adı ile Michele Cedolin.... Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'nin mutlu bir evliliği var. Son halini görenler ise kıvırcık saçlarını soruyor. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali…

Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Efsane dizilerden olan Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından büyük bir ilgi ile izlemişti. Sihirli Annem oyuncuları değişimleri ile yeniden gündeme geldi. Unutulmaz diziler arasında yer alan Sihirli Annem'in Kerem'i de büyüdü, son hali görenleri şaşırttı.

Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

"Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncuları aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki onları tanımak artık çok zor...

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Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimlerden biri de Gizem Güven.

Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlenmiş çift daha sonra yollarını ayırmıştı.

Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Eşinden ayrılan Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından gelmişti.

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