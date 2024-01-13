Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
08:17
Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından bazıları şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor. Bir çoğu artık evlendi hatta bazılarının çocukları bile var… Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının son halleri sosyal medya gündem oldu. Sihirli Annem'in Ceren'inin çocukluk aşkı Kerem, gerçek adı ile Michele Cedolin.... Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'nin mutlu bir evliliği var. Son halini görenler ise kıvırcık saçlarını soruyor. İşte Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali…