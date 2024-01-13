Tanıyabilene aşk olsun! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in şimdilerde kıvırcık saçlarından eser yok!

Efsane dizilerden olan Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından büyük bir ilgi ile izlemişti. Sihirli Annem oyuncuları değişimleri ile yeniden gündeme geldi. Unutulmaz diziler arasında yer alan Sihirli Annem'in Kerem'i de büyüdü, son hali görenleri şaşırttı.