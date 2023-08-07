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Haberler Galeri Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat'ın Mustafa'sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:03

Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat'ın Mustafa'sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu. Şimdilerde 30 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak çok zor. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ozan Uğurlu'nun değişimi dudak uçuklattı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali...

Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat’ın Mustafa’sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı. Başrollerini Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin paylaştığı Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat’ın Mustafa’sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

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Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat’ın Mustafa’sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat’ın Mustafa’sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Şimdilerde 30 yaşında...Yabancı Damat’ın Mustafa’sını bir de şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!

Şimdilerde 30 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.

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