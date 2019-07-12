Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

Son günlerde yeni şarkısı 'Ne Zamandır' ile adından söz ettiren Simge Sağın, yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişiklik yapan popçu, saçlarını sarıya boyattı. Simge, yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a benzetildi. Pop müziğin ünlü ismi Simge Sağın'ı gören tanıyamıyor. Esmer sanatçı, tüm imajını tepeden tırnağa yeniledi. Saçlarını sarıya boyatıp farklı bir tarz belirleyen sanatçıyı görenler, onu Kylie Minogue'a benzetiyor. Sağın ise bayramda çıkaracağı yeni single öncesi bir değişiklik yapmak istediğini belirtiyor.