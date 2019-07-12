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  • Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

Son günlerde yeni şarkısı 'Ne Zamandır' ile adından söz ettiren , yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişiklik yapan popçu, saçlarını sarıya boyattı. Simge, yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı 'a benzetildi. Pop müziğin ünlü ismi Simge Sağın'ı gören tanıyamıyor. Esmer sanatçı, tüm imajını tepeden tırnağa yeniledi. Saçlarını sarıya boyatıp farklı bir tarz belirleyen sanatçıyı görenler, onu Kylie Minogue'a benzetiyor. Sağın ise bayramda çıkaracağı yeni single öncesi bir değişiklik yapmak istediğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:51
Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

Pop müziğin ünlü ismi 'ı gören tanıyamıyor. Esmer sanatçı, tüm imajını tepeden tırnağa yeniledi. Saçlarını sarıya boyatıp farklı bir tarz belirleyen sanatçıyı görenler, onu 'a benzetiyor. Sağın ise bayramda çıkaracağı yeni single öncesi bir değişiklik yapmak istediğini belirtiyor.

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

MANSUR ARK

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Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

MANSUR ARK

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

MANSUR ARK

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

MANSUR ARK

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

GÖKSEL

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

GÖKSEL

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