Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:32

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? İlk kez konuştu

Üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandıran Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, şimdilerde yeniden boşanmanın eşiğine geldi. Ayrılık haberleriyle gündemde olan ikiliden Burcu Kıratlı, geçen günlerde ise yabancı bir erkek ile görüntülenince 'yeni aşk' dedikoduları ortaya atılmıştı. Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'deydi. Adı Nail Gönenli ile anılan oyuncu, aşk iddialarını yalanladı: "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Bu arada ben hâlâ evli bir kadınım. Böyle bir şey yapmam, bunlar çok ayıp şeyler."