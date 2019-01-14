Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor Yılın ilk magazin bombası yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinden gelmişti. Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da birlikte eğlendikleri o anları takipçileriyle paylaşıyor. Akçıl, Kıratlı ile bu pozunu, 'Sadece kasımda değil, aralıkta da, ocakta da aşk başkadır...' notuyla paylaştı. Kaynak: Habertürk