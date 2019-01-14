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ile 'dan aşk pozları

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor

Giriş Tarihi: 14.01.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 15:14
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Yılın ilk magazin bombası yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan - çiftinden gelmişti. Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da birlikte eğlendikleri o anları takipçileriyle paylaşıyor.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Akçıl, Kıratlı ile bu pozunu, "Sadece kasımda değil, aralıkta da, ocakta da aşk başkadır..." notuyla paylaştı. Kaynak: Habertürk

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları
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