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Haberler Galeri Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 07:49

Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Avrupa'da evsizlik sorunu her geçen gün daha da artıyor. Kiraların fahiş oranda yükselmesinin ardından binlerce insan sokaklarda yaşamaya mahkum kaldı. Yaklaşık 10 bin kişinin evsiz olduğu belirtilirken, bunların birçoğunun da çocuklu aile olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da geçtiğimiz günlerde Londra seyahatine gitti ve yaşanan drama şahit oldu. Sinan Akçıl, Londra'da bambaşka bir dünyayla karşılaştı. Ünlü şarkıcı, Avrupa'nın gerçeklerini GÜNAYDIN'a anlattı: "Doktorlar, 'Ağrı kesici al, otur' diyor. Özel hastaneler çok pahalı. Şehir merkezine uzak evlerin kiraları bile çok yüksek, sokaklar evsiz dolu"

ÖMER KARAHAN
Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Avrupa ülkeleri, son yıllarda ciddi ekonomik krizlerle boğuşuyor. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı yüzünden evsizlik sorunu her geçen biraz daha büyüyor. Mağazaların girişlerine, parklara, metro istasyonlarına veya metruk binalara sığınanların sayısı katlanarak artıyor.

Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Son verilere göre İngiltere bu konuda alarm veriyor. Yıllık olarak açıklanan Evsizlik Raporu'na göre; Londra'da gece dışarıda uyuyanların sayısı 333'e ulaşmış. Bu rakam 2022 yılında 187.
Evsizlerin sorunlarıyla ilgilenen hayır kurumları da, bir önceki yıla göre evsiz sayısının yüzde 23 yükseldiğini, bu sayının son üç ayda 3 bin 570'den 4 bin 389 kişiyi çıktığını tespit etti.

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Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Ocak ayındaki iki haftalık soğuk günlerde bin 200'den fazla kişinin acil konaklama talebinde bulunduğunu bildirdi.
Bu sayı da geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu gösteriyor. Verilere göre 10 bin aile ise geçici bir yerde konaklıyor, yani her an onlar da evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya...
2023 yılında 1700'den fazla evsizin hayatını kaybettiği. İngiltere'nin bu sorununu, dünyaca bilinen önemli medya kuruluşları Guardian, Mirror, Daily Mail de haberlerinde ve kupürlerinde gündeme taşıyor.

Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

İngiltere'de durum böyleyken, bir süredir Londra'da tatil yapan Sinan Akçıl'a ülkenin durumuyla ilgili kendi gözlemlerini sorduk.

Avrupa'daki yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çeken Akçıl, İngiltere'de asgari ücretin düşük, kiraların çok yüksek olduğunu söyleyerek ekledi: "Orta halli, şehir merkezine uzak evlerin kirası bile 1000-1200 pound'dan (yaklaşık 45 bin TL) başlıyor.

Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Sokaklarda evsizler çok fazla." Akçıl, tatili sırasında Londra'nın ünlü caddelerindeki şaşaayı bir kenara bırakıp önemli medya kuruluşlarının da dikkat çektiği evsizlerin yaşamlarına da tanıklık etmiş. Evsizlerle oturup sohbet eden, onlara kahve ikramında bulunan Akçıl, ülkedeki hayat standardının ne kadar düşük olduğunu kendi gözleriyle de gördüğünü söyledi.

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