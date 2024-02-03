Giriş Tarihi: 03.02.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
07:49
Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...
Avrupa'da evsizlik sorunu her geçen gün daha da artıyor. Kiraların fahiş oranda yükselmesinin ardından binlerce insan sokaklarda yaşamaya mahkum kaldı. Yaklaşık 10 bin kişinin evsiz olduğu belirtilirken, bunların birçoğunun da çocuklu aile olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da geçtiğimiz günlerde Londra seyahatine gitti ve yaşanan drama şahit oldu. Sinan Akçıl, Londra'da bambaşka bir dünyayla karşılaştı. Ünlü şarkıcı, Avrupa'nın gerçeklerini GÜNAYDIN'a anlattı: "Doktorlar, 'Ağrı kesici al, otur' diyor. Özel hastaneler çok pahalı. Şehir merkezine uzak evlerin kiraları bile çok yüksek, sokaklar evsiz dolu"