Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok, sokaklar evsiz dolu...

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Ocak ayındaki iki haftalık soğuk günlerde bin 200'den fazla kişinin acil konaklama talebinde bulunduğunu bildirdi.

Bu sayı da geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu gösteriyor. Verilere göre 10 bin aile ise geçici bir yerde konaklıyor, yani her an onlar da evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya...

2023 yılında 1700'den fazla evsizin hayatını kaybettiği. İngiltere'nin bu sorununu, dünyaca bilinen önemli medya kuruluşları Guardian, Mirror, Daily Mail de haberlerinde ve kupürlerinde gündeme taşıyor.