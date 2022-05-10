Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Şinanari' Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:56

'Şinanari' Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajı ile tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...

’Şinanari’ Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

’Şinanari’ Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Şinanari’ Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

’Şinanari’ Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...

’Şinanari’ Pınar Dilşeker tam bir sarışın bomba oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker artık bildiğiniz gibi değil!

Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.

SON DAKİKA