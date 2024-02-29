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Haberler Galeri Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 18:59

Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi topladı. Ünlü oyuncu, 1 yaşındaki kızı Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın minik kızı Leyla'yla kalpleri ısıtan o sevimli pozları!

Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çiftin bu mutlu evliliğinden iki kızı var.

Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, bugün yaptığı paylaşımlar yine ilgi odağı oldu.

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Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

1 YAŞINDAKİ KIZIYLA POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu 1 yaşındaki minik kızı Leyla'la sevimli pozlarını paylaştı.

Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

KIZINI ÖPMELERE DOYAMADI!

Ünlü oyuncu, Leyla'yı öpmelere doyamadı. Kobal'ın pozları hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!

"İKİ BEBEK…"

Takipçileri oyuncunun fotoğrafının altına, 'maşşallah', 'Allah nazarlardan saklasın', 'pamuk' ve 'iki bebek' gibi yorumlarda bulundu.

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