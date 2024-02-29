Giriş Tarihi: 29.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
18:59
Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!
İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi topladı. Ünlü oyuncu, 1 yaşındaki kızı Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın minik kızı Leyla'yla kalpleri ısıtan o sevimli pozları!