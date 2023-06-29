Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:05

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal hayranlarının bayramını bahçede çekilen karesi ile kutladı. Takipçilerinden eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile aile pozu istekleri yağdı. Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor. Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. İki çocuk annesi Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor. İşte duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sinem Kobal'dan bahçeden mutlu bayramlar pozu!

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal bayram pozu verdi gözler Kenan'ı aradı.

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal hayranlarının bayramını bahçede çekilen karesi ile kutladı. Takipçilerinden eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile aile pozu istekleri yağdı. İki çocuk annesi Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı.

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor.

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Son zamanlarda neredeyse her gün magazinde yer bulan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

SON DAKİKA