Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:05

Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal hayranlarının bayramını bahçede çekilen karesi ile kutladı. Takipçilerinden eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile aile pozu istekleri yağdı. Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor. Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. İki çocuk annesi Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor. İşte duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sinem Kobal'dan bahçeden mutlu bayramlar pozu!