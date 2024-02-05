Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:45
Sinem Kobal beyaz elbisesi ile salındı sosyal medya coştu! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile giden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve sonrasında birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal'dan yeni tatil paylaşımı geldi. Sıfır makyaj halleri ile doğal güzelliğine ne kadar güvendiğini ortaya koyan Sinem Kobal'ın beyaz elbisesi ile salındığı videoya adeta beğeni yağdı. İşte doğal güzelliğiyle mest eden Sinem Kobal'ın beyazlar içinde yeni paylaşımı...