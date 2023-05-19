Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal hayranlarına da yeni proje müjdesi vermişti. Anneliği çok seven Sinem Kobal çimler üzerinde verdiği pozlarla ekranlara dönmeye hazır olduğunu ortaya koydu.