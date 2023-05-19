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Haberler Galeri Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla'dan anne-kız kombini!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 15:29

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla'dan anne-kız kombini!

Son olarak hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi veren Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliği iki kız çocuğu ile taçlandırmıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de doğan küçük kızları Leyla bugün 1 yaşına bastı. Güzel anne Sinem Kobal sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın doğum gününü kutlarken anne-kız kombinlerini de takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal ile minik Leyla'nın anne-kız kombini...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal hayranlarına da yeni proje müjdesi vermişti. Anneliği çok seven Sinem Kobal çimler üzerinde verdiği pozlarla ekranlara dönmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

İlk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızları Leyla'ya geçtiğimiz yıl kavuşmuştu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Güzel anne Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın 1. yaşını kutlarken anne-kız kombinlerini de takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal ile minik Leyla'nın anne-kız kombini...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Sinem Kobal uzunca bir süre işine ara vermişti.

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