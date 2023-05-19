Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 1 yaşında! Sinem Kobal ile minik Leyla’dan anne-kız kombini!

Son olarak hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi veren Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliği iki kız çocuğu ile taçlandırmıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de doğan küçük kızları Leyla bugün 1 yaşına bastı. Güzel anne Sinem Kobal sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın doğum gününü kutlarken anne-kız kombinlerini de takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal ile minik Leyla'nın anne-kız kombini...