Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
15:34
Sinem Kobal ile minik kızlarının bahçe keyfi! "Annelik sana çok yakıştı"
Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın... 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal'dan son olarak bahçe pozlarını paylaştı. Kızları ile eğlenen Sinem Kobal'ın pazar pozlarına "Maşallah su gibi" "Annelik sana çok yakıştı" yorumları geldi... İşte Sinem Kobal'ın bahçe pozu...