Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:39
Sinem Kobal minik kızı Leyla'yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal'dan yeni pozlar...
Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın... 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal'dan son olarak minik kızı Leyla ile paylaşım geldi. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın ilgi odağı olan yeni paylaşımları...