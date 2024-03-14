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Haberler Galeri Sinem Kobal minik kızı Leyla'yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal'dan yeni pozlar...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:39

Sinem Kobal minik kızı Leyla'yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal'dan yeni pozlar...

Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın... 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal'dan son olarak minik kızı Leyla ile paylaşım geldi. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın ilgi odağı olan yeni paylaşımları...

Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal’dan yeni pozlar...

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın...

Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal’dan yeni pozlar...

Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

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Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal’dan yeni pozlar...

YENİ POZLARI BEĞENİLDİ

Son olarak Anadolu Yakası'nda gezen ünlü oyuncu yine pozlarıyla ilgi odağı olmayı başarmıştı.

Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal’dan yeni pozlar...

Sinem Kobal kendi pozlarından sonra minik kızı Leyla'yı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Sinem Kobal minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal’dan yeni pozlar...

İşte güzel anne Sinem Kobal'ın ilgi odağı olan yeni paylaşımları...

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