Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
14:07
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel havanın tadını çıkardı. Kızları Lalin ile yürüyüşe çıkan çift, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile dikkat çeken o pozu...