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Haberler Galeri Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:07

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel havanın tadını çıkardı. Kızları Lalin ile yürüyüşe çıkan çift, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile dikkat çeken o pozu...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

Çok geçmeden çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş, İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha katılacağı öğrenilmişti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan kızları Lalin ile mutlu aile pozu! İkinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyorlar...

8 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

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