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Haberler Galeri Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena'da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:10

Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena'da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' müzikali ile anıldı. Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal, bir süredir paylaşımları ve verdiği röportajlarla dönüşünün muhteşem olacağının izlenimini veriyor. Sinem Kobal'ın kariyerinde büyük bir önem taşıyan Selena dizisi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerden sızan bilgiye göre Selena'nın sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Sinem Kobal'ın müzikalde başrolü oynaması gündemde… Peki Sinem Kobal'ın Selena dizisinde kardeşi Kerem Kobal ile oynadığını biliyor muydunuz? İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...

Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena’da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

Selena hayranları bu habere çok sevinecek! Sinem Kobal 15 yıl aradan sonra yeniden mi Selena oluyor?

Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena’da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

2006 ile 2009 yılları arasında atv'de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal'a ilginç bir teklif geldiği iddiaları kulislerde çalkalandı...

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Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena’da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' ile anıldı.

Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena’da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ve Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti.

Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena’da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!

Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal, bir süredir paylaşımları ve verdiği röportajlarla dönüşünün muhteşem olacağının izlenimini veriyor.

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