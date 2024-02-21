Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
10:10
Sinem Kobal yeniden mi Selena oluyor? Meğer Selena'da Sinem Kobal ile kardeşi birlikte oynamışlar!
Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' müzikali ile anıldı. Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal, bir süredir paylaşımları ve verdiği röportajlarla dönüşünün muhteşem olacağının izlenimini veriyor. Sinem Kobal'ın kariyerinde büyük bir önem taşıyan Selena dizisi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerden sızan bilgiye göre Selena'nın sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Sinem Kobal'ın müzikalde başrolü oynaması gündemde… Peki Sinem Kobal'ın Selena dizisinde kardeşi Kerem Kobal ile oynadığını biliyor muydunuz? İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...