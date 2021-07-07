Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 12:29

Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sap sarı saçlarıyla her zaman dikkat çeken Sinem Kobal, radikal bir kararla saçlarını yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. İmaj değişikliğine giden Sinem Kobal, kumral saçlarıyla peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Güzel bir gün' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Sinem Kobal'ın takipçileri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı…

Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve şimdilerde sadece kızı ile zaman geçiren oyuncu Sinem Kobal, birçok ünlünün aksine yaz aylarında saç rengini açtırmayarak yıllar sonra koyu renge boyattı.

Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Kobal'ın yeni imajı ise Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi.

Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.

Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.

SON DAKİKA