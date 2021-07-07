Sinem Kobal yıllar sonra imaj değişikliğine gitti sarışın güzel kumral oldu! Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sap sarı saçlarıyla her zaman dikkat çeken Sinem Kobal, radikal bir kararla saçlarını yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. İmaj değişikliğine giden Sinem Kobal, kumral saçlarıyla peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Güzel bir gün' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Sinem Kobal'ın takipçileri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı…