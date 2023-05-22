Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
12:06
Sinem Kobal'dan kızları ve annesiyle hafta sonu kaçamağı! Kızları Lalin ve Leyla ile poz veren Sinem Kobal'a "annelik çok yakıştıı" yorumları!
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan ve hayranlarını heyecanlandıran Sinem Kobal paylaşımlarına hız verdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. İki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Sinem Kobal hafta sonunu ise annesi Nuray Kobal ve kızlarıyla geçirdi. Nuray Kobal torunları Lalin ve Leyla ile traktöre bindi. Sinem Kobal doğa ile iç içe pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile anneanne Nuray Kobal'ın eğlenceli hafta sonu halleri...