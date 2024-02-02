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Haberler Galeri Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 18:52

Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. Bugün bu tatil pozlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün kızı Lalin'i kucaklayıp oyun oynarken pozlarını paylaştı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları Lalin'in sevimli anları!

Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a gitti.

Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

TATİLE ÇIKTILAR

Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla tatile çıktı.

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Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDILAR

Dün bir poz paylaşan Sinem Kobal, yine takipçilerinin beğenisini kazandı.

Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

AİLECE O SEVİMLİ POZ!

Ailece ellerine geçici dövme yaptıran Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'in de elini ellerinin üstüne koyarak poz verdi.

Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!

YENİ PAYLAŞIMLARA DEVAM ETTİLER

Bugün ise Sinem Kobal, kızı Lalin'le yepyeni pozlarını paylaştı.

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