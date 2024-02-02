Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
18:52
Sinem Kobal’dan Lalin’li paylaşım! Sinem Kobal kızını tatilde sarıp sarmalayarak oyunlar oynadı!
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. Bugün bu tatil pozlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün kızı Lalin'i kucaklayıp oyun oynarken pozlarını paylaştı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları Lalin'in sevimli anları!