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Haberler Galeri Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu'na aşkını böyle haykırdı!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 08:10

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu'na aşkını böyle haykırdı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor. Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımlarında uzun bir aradan sonra ilk defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun üzüm bağlarındaki fotoğrafı ile adeta aşkını haykıran Sinem Kobal'ın paylaşımına beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın aşkını anlattığı o paylaşım...

Sinem Kobal’dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını böyle haykırdı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal’dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını böyle haykırdı!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor.

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Sinem Kobal’dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını böyle haykırdı!

Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor.

Sinem Kobal’dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını böyle haykırdı!

Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımlarında uzun bir aradan sonra ilk defa eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi.

Sinem Kobal’dan uzun zaman sonra bir ilk! Sinem Kobal yakışıklı eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını böyle haykırdı!

İşte Sinem Kobal'ın aşkını anlattığı o paylaşım...

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