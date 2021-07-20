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Haberler Galeri Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 20.07.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:53

Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sap sarı saçlarıyla her zaman dikkat çeken Sinem Kobal, radikal bir kararla saçlarını yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı. Renkli bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncuya takipçilerinden övgüler yağdı…

Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatil yapıyor. Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı.

Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı.

Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncunun plaj paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.

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