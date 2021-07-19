Sinem Kobal’ın ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı... Sosyal medyayı yaktı geçti!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sap sarı saçlarıyla her zaman dikkat çeken Sinem Kobal, radikal bir kararla saçlarını yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı. Renkli bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncuya takipçilerinden övgüler yağdı…