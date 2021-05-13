Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Son olarak bayram paylaşımında bulunan Sinem Kobal'ın pozlarında gözler kızı Lalin'i aradı. Takipçilerinden yorum yağan Sinem Kobal güzelliğiyle dikkat çekerken 'Lalin ile fotoğraf gelmez mi?' soruları soruldu. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın bayram pozları...