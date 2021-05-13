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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! "Su gibisin güzel anne"
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:15

'ın bayram paylaşımında gözler 'i aradı! "Su gibisin güzel anne"

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Son olarak bayram paylaşımında bulunan Sinem Kobal'ın pozlarında gözler kızı Lalin'i aradı. Takipçilerinden yorum yağan Sinem Kobal güzelliğiyle dikkat çekerken 'Lalin ile fotoğraf gelmez mi?' soruları soruldu. İşte güzel anne ...

Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

Kızı 'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

Son olarak bayram paylaşımında bulunan 'ın pozlarında gözler kızı 'i aradı.

Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

Takipçilerinden yorum yağan güzelliğiyle dikkat çekerken ' ile fotoğraf gelmez mi?' soruları soruldu.

Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı! Su gibisin güzel anne

İşte güzel anne 'ın ...

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