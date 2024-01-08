Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
13:29
Sinem Kobal'ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarırken adından da söz ettirdi. Doğum kilolarından kurtulan ve eski fit haline kısa sürede dönen Sinem Kobal son olarak retro tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan, Lalin ve Leyla adında iki çocuk annesi Sinem Kobal, yine göz kamaştırdı.