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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 13:29

Sinem Kobal'ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sosyal medya hesabını son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal, paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarırken adından da söz ettirdi. Doğum kilolarından kurtulan ve eski fit haline kısa sürede dönen Sinem Kobal son olarak retro tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan, Lalin ve Leyla adında iki çocuk annesi Sinem Kobal, yine göz kamaştırdı.

Sinem Kobal’ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

Sinem Kobal’ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

Anne olduktan sonra ekranlardan uzakta kalan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Sinem Kobal’ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sinem Kobal, retro tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sinem Kobal’ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sinem Kobal'ın doğal hali tam not aldı...

Sinem Kobal’ın retro tarzına tam not! Güzel anne Sinem Kobal sade şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

Kim der ki iki çocuk annesi diye... Sinem Kobal güzelliğiyle yine hayranlarını mest etti!

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