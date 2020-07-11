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Haberler Galeri Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

’ın son paylaşımı sosyal medyada oldu! ‘ sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncu , dört yıl önce meslektaşı ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. Sinem Kobal, hamile ve kız çocuğu bekliyordu. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. 6 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir geldi. Sinem Kobal'ın hayranları ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığını söyledi. İşte merak edenler için 6 aylık hamile Sinem Kobal'ın son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 12:02
Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncu , dört yıl önce meslektaşı ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. Sinem Kobal, hamile ve kız çocuğu bekliyordu. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. 6 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir geldi. Sinem Kobal'ın hayranları ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığını söyledi. İşte merak edenler için 6 aylık hamile Sinem Kobal'ın son paylaşımı…

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncu , dört yıl önce meslektaşı ile Cunda adasında dünyaevine girmişti.

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Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. , hamile ve kız çocuğu bekliyordu. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

6 aylık hamile güzel oyuncu 'dan yeni bir geldi.

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncunun hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve geldi.

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'
, verdiği röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı: "Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem'le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem'le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."

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