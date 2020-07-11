Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. Sinem Kobal, hamile ve kız çocuğu bekliyordu. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. 6 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Sinem Kobal'ın hayranları ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığını söyledi. İşte merak edenler için 6 aylık hamile Sinem Kobal'ın son paylaşımı…