Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! "Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın"
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:09

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! "Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın"

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi. Siroz teşhisi konulan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan duygulandıran paylaşım geldi.

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA