Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:09

Siroz ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden duygulandıran paylaşım! "Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın"

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi. Siroz teşhisi konulan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan duygulandıran paylaşım geldi.