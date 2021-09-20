Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın adı, bir süredir eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekandan el ele çıkarak ilk kez görüntü veren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, aşklarını ilan etmişti. Bu birliktelikten rahatsız olan Hande Erçel ise yakın dostunu tek kalemde silmişti. O dönem Erçel ile 'bebek' isteği yüzünden ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç'a, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da verdiği konser öncesinde bu konu soruldu. Şarkıcının tepkisi, herkesi şaşırttı.