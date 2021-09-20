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Haberler Galeri Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı küplere bindiren 'bebek' sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 11:28

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı küplere bindiren 'bebek' sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın adı, bir süredir eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile anılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekandan el ele çıkarak ilk kez görüntü veren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, aşklarını ilan etmişti. Bu birliktelikten rahatsız olan Hande Erçel ise yakın dostunu tek kalemde silmişti. O dönem Erçel ile 'bebek' isteği yüzünden ayrıldığı iddia edilen Murat Dalkılıç'a, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da verdiği konser öncesinde bu konu soruldu. Şarkıcının tepkisi, herkesi şaşırttı.

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla Kuruçeşme Açıkhava'da bir araya gelen Murat Dalkılıç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Konser için çok heyecanlı olduğunu söyleyen 38 yaşındaki ünlü popçunun, beyaz kostümü ve takıları ise dikkat çekti.

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Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Kısa süre önce gönlünü Sitare Akbaş'a kaptıran Murat Dalkılıç, gazetecilerin, "Evlenip çocuk yapmayı planladığınız iddia edilmişti, doğru mu?" sorusu karşısında adeta sinir küpüne döndü.

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

Dalkılıç, soruyu duyar duymaz arkasına bakmadan kaçtı.

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç’ı küplere bindiren ’bebek’ sorusu! Tepkisi herkesi şaşırttı

ARTIK SAKLANMIYORLAR

Öte yandan şarkıcı Murat Dalkılıç, birkaç hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu.

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