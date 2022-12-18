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Haberler Galeri Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş'tan olay gönderme!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:59

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş'tan olay gönderme!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birliktelik sürdüren Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç, geçen günlerde ani bir kararla yollarını ayırdı. Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç, Çağla Boz ile yeni aşka yelken açmıştı. Sitare Akbaş, yaşananların ardından geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. 2022 yılını değerlendiren güzel oyuncu, eski sevgilisine göndermede bulundu.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması gündem olmuştu.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Aşk iddialarının ardından bir süre sessizliklerini koruyan çift, sonrasında bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.

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Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Bunun üzerine Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan arkadaşı Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı. Sitare Akbaş ise karşı bir hamle olarak Erçel'i takip etmeyi bırakmıştı.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Artık aşklarını gizlemeyen ikiliden Murat Dalkılıç, sevgilisiyle bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Oyuncu aşkıyla hız trenindeki anlarını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde yayınlamıştı.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Ancak Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açan ve her fırsatta ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyleyen Murat Dalkılıç'ın, ilişkisini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıkmıştı.

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