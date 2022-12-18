Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile Çağla Boz yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş’tan olay gönderme!

Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
10:59
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birliktelik sürdüren Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç, geçen günlerde ani bir kararla yollarını ayırdı. Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç, Çağla Boz ile yeni aşka yelken açmıştı. Sitare Akbaş, yaşananların ardından geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. 2022 yılını değerlendiren güzel oyuncu, eski sevgilisine göndermede bulundu.