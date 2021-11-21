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Haberler Galeri Siz bir de İclal Aydın'ın kızı Lal'i görün! İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 09:24

Siz bir de İclal Aydın'ın kızı Lal'i görün! İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

Geçtiğimiz haftalarda 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmişti. İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 19 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal ile pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Siz bir de İclal Aydın’ın kızı Lal’i görün! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmişti.

Siz bir de İclal Aydın’ın kızı Lal’i görün! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

Adeta 30'lu yaşlarına geri dönen güzel oyuncu İclal Aydın hayranlarından övgü dolu yorumlar almıştı.

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Siz bir de İclal Aydın’ın kızı Lal’i görün! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

Geçtiğimiz haftalarda 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı.

Siz bir de İclal Aydın’ın kızı Lal’i görün! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 19 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı.

Siz bir de İclal Aydın’ın kızı Lal’i görün! İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 19 oldu!

Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydınsosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı.

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