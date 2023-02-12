Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:54

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, vatandaşlar, ünlü isimler tek yürek oldular. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik de depremzedelere var gücüyle destek olmaya devam ediyor. Özçelik son paylaşımında yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi. Özçelik'in 'Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok' sözleriyle isyan etti.