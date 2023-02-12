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Haberler Galeri ‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:54

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, vatandaşlar, ünlü isimler tek yürek oldular. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik de depremzedelere var gücüyle destek olmaya devam ediyor. Özçelik son paylaşımında yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi. Özçelik'in 'Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok' sözleriyle isyan etti.

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına söylediği sözlere beğeni yağdı…

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.

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‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Gamze Özçelik yurt içinde ve yurt dışında Umuda Koşanlar Derneği ile sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Depremzedeler için elinden geleni yapan Gamze Özçelik, son paylaşımında müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.

‘Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?’ Gamze Özçelik yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına sert tepki gösterdi!

Gamze Özçelik 'Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken, bu bina 10 saniyede yıkılmış.

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