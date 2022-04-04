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Haberler Galeri Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:03

Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, son olarak çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile samimi şekilde yakalanmıştı. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen Şeyma Subaşı son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Subaşı'nın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada trend oldu. Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın kuaförde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şeyma Subaşı, sıfır makyaj ile görenleri hayrete düşürdü…

Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Şeyma Subaşı, gündeme yine bomba gibi düştü. Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Subaşı'nın makyajsız fotoğrafları olay oldu.

Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Şeyma Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını arkadaşı Mert Vidinli sosyal medya hesabından paylaştı!

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Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Şeyma Subaşı, yine gündeme bomba gibi düştü.

Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açan ve günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez makyajsız haliyle olay oldu.

Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı çalkaladı!

Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın kuaförde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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