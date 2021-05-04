Skandallar kraliçesi Bahar Candan paralı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın vereceği maaş...

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu..Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için gittiği Uludağ'da dehşeti yaşamıştı. Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastanelik olmuştu. Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti. Ünlü fenomen Bahar Candan daha önce "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunduğu paralı arkadaş ilanı için şartları açıkladı. Paylaşımlarında kendini şekilden şekile soktuğu için eleştirilen Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...