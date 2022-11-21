Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:33

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! "Açıldıkça açılıyor"

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etmişti. Bahar Candan daha önce de kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıklamıştı. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Candan son olarak süper mini kot şortuyla paylaşım yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay paylaşımı…