Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Survivor'a hazırlanan Öykü Çelik, yine gündem oldu. Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Öykü Çelik, katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Skandal iki haberle gündeme gelen ünlü oyuncu yanlış anlaşıldığını söyledi. Çelik, katıldığı Covid partinden dolayı gündem olmuştu. Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki görmüştü. Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulduğu başka bir skandal haberle ilgili de açıklama yaptı. "Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte skandallar kraliçesi Öykü Çelik'in yine gündem olacak, çok konuşulacak açıklamaları…