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sosyal medyada yine oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Survivor'a hazırlanan , yine oldu. Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Öykü Çelik, katıldığı programında çarpıcı açıklamalar yaptı. iki haberle gündeme gelen oyuncu yanlış anlaşıldığını söyledi. Çelik, katıldığı Covid partinden dolayı gündem olmuştu. Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada görmüştü. Sosyal medyadan yağmuruna tutulduğu başka bir skandal haberle ilgili de yaptı. "Ben Karadenizliyim. giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte Öykü Çelik'in yine gündem olacak, çok konuşulacak açıklamaları…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:38
Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Survivor'a hazırlanan , yine oldu. Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Öykü Çelik, katıldığı programında çarpıcı açıklamalar yaptı. iki haberle gündeme gelen oyuncu yanlış anlaşıldığını söyledi. Çelik, katıldığı Covid partinden dolayı gündem olmuştu. Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada görmüştü. Sosyal medyadan yağmuruna tutulduğu başka bir skandal haberle ilgili de yaptı. "Ben Karadenizliyim. giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte Öykü Çelik'in yine gündem olacak, çok konuşulacak açıklamaları…

Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Şu sıralar açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen , Mennan Şahin'in programına konuk oldu. Çelik 'ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar, ev kiramı ödemek için kredi çektiğim dönemler oldu' ifadelerini kullandı.

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Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

İşte 'in açıklamalarından satır başları…

İki olay yaşadım üst üste… İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen… Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular 'çıkacağım' diyorum 'çıkma' diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.

Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza… Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.

Skandallar kraliçesi Öykü Çelik sosyal medyada yine gündem oldu! ‘Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar…’

Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, 'kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim' diye… 20 saat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.

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