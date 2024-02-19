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Haberler Galeri Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! "Ben o kadar günahın içindeyken..."
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:32

Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! "Ben o kadar günahın içindeyken..."

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlattı. İşte Yaşar Alptekin'in son hali ve sosyal medyada konuşulan Yaşar Alptekin vaaz videosu...

Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! Ben o kadar günahın içindeyken...

Manken ve oyuncu Yaşar Alptekin her şeyi ardından bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! Ben o kadar günahın içindeyken...

Yaşar Alptekin, son olarak Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! Ben o kadar günahın içindeyken...

Yaşar Alptekin, verdiği vaazda cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemini anlattı.

Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! Ben o kadar günahın içindeyken...

Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğine dikkat çekti.

Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! Ben o kadar günahın içindeyken...

İşte Yaşar Alptekin'in son hali ve sosyal medyada konuşulan Yaşar Alptekin vaaz videosu...

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