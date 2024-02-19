Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:32
Şöhreti bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti! "Ben o kadar günahın içindeyken..."
Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlattı. İşte Yaşar Alptekin'in son hali ve sosyal medyada konuşulan Yaşar Alptekin vaaz videosu...