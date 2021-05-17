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Haberler Galeri Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi
Giriş Tarihi: 15.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 08:48

Şoke eden benzerlik! ile 'in kızları sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

'ın 'ten olan kızı ile bayram pozu sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

'ın 'ten olan kızı ile bayram pozu sosyal medyada gündem oldu. Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu ile 2011 yılında evlenmişti.

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Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

ve kızları Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı.

Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında 'in kızı Tatlıses henüz bebekti.

Şoke eden benzerlik! Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in kızları Elif Ada sosyal medyayı salladı! Görenler ‘Babasının kopyası’ dedi

'in en küçük çocuğu olan Tatlıses annesi ile yaşıyor.

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