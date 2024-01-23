Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

İHTARNAMEYİ TESLİM ALMADILAR

Bu gelişme sonrası firma sahibi ve yetkililer, iki şarkıcıya ulaşmaya çalıştı, ancak Bastık ve Edis ne telefonlarını açtı, ne de e-maillere geri dönüş yaptı. İki sanatçıya hiçbir şekilde ulaşılamayınca firma, ihtarname çekti. Ancak Edis ve babası bu ihtarnameleri de teslim almadı. Öte yandan şirket avukatları İstanbul'a geldi ancak yine de kimseye ulaşılamadı.