Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
07:29
Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL'nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...
Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis hakkında şok suçlama! Zeynep Bastık ile Edis 13 Milyon TL'nin üstüne mi yattı? Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, Zeynep Bastık ve Edis'e üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedi. Ancak şirket yetkililerinin iddiasına göre iki sanatçı konserlere çıkmadıkları gibi aldıkları parayı da iade etmedi. İşte ayrıntılar...