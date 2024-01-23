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Haberler Galeri Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL'nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 07:29

Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL'nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis hakkında şok suçlama! Zeynep Bastık ile Edis 13 Milyon TL'nin üstüne mi yattı? Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, Zeynep Bastık ve Edis'e üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedi. Ancak şirket yetkililerinin iddiasına göre iki sanatçı konserlere çıkmadıkları gibi aldıkları parayı da iade etmedi. İşte ayrıntılar...

HAKAN UÇ
Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

Zeynep Bastık ve Edis'le 3 konserlik bir anlaşma yaptıklarını, 3 tane de konser afişi bastırdıklarını söyleyen Streetlife yetkilileri; iki şarkıcının teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek konserlerini iptal ettiklerini belirtti.

Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

İHTARNAMEYİ TESLİM ALMADILAR

Bu gelişme sonrası firma sahibi ve yetkililer, iki şarkıcıya ulaşmaya çalıştı, ancak Bastık ve Edis ne telefonlarını açtı, ne de e-maillere geri dönüş yaptı. İki sanatçıya hiçbir şekilde ulaşılamayınca firma, ihtarname çekti. Ancak Edis ve babası bu ihtarnameleri de teslim almadı. Öte yandan şirket avukatları İstanbul'a geldi ancak yine de kimseye ulaşılamadı.

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Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, 2022 yılında Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta konser vermeleri için iki Türk sanatçıyla anlaşma imzaladı. Zeynep Bastık ve Edis'e bu iş karşılığında 200'er bin Euro ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

AFİŞLERİ BİLE BASILDI

Şirket, iki sanatçının bağlı olduğu menajerlik şirketlerine önce ön ödeme yaptı, ardından da tüm bedeli banka aracılığıyla yatırdı. Ardından konserler için ilanlar bastırıldı.

Şoke eden iddia! Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis 13 milyon TL’nin üstüne yattılar! İşte belgeleri...

Şirket anlaşmaya güvenerek Almanya'nın üç şehrinde konser alanı bulup kiralama ücreti ödedi. İki sanatçı ve ekibi için uçak biletleri alındı, vize ücretleri karşılandı. Ancak iki yakın arkadaş olan Edis ile Zeynep Bastık konserlere katılmayacaklarını belirtti.

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