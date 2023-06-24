Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

O zaman ünlü şarkıcı hakkında şöyle yazmışım: "Son yıllarda moda dünyasının bir kraliçesi varsa o kesinlikle Rihanna... 2005 yılında Pon de Replay isimli şarkıyla henüz 17 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Robyn Rihanna Fenty, son hamlesiyle moda dünyasına damga vurdu. Son 10 yılın stil ikonu olan, moda dergileri tarafından sayısız kez sokak modasını en çok etkileyen kadın olarak adlandırılan Rihanna, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismiydi.Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu LVMH, Rihanna'nın grup bünyesinde Fenty Maison ismiyle kendi lüks modaevini kuracağını açıkladı. Ve böylece Rihanna, LVMH bünyesinde marka çıkaran ilk kadın ve ilk siyahi unvanına sahip oldu".