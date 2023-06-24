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Haberler Galeri Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:00

Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

Düşünsenize 17 yaşından itibaren isminden, hem de dünya çapında söz edilen bir kadın Rihanna... Barbados'ta üç odalı bir bungalovda hayatının ilk yıllarını geçiren biri için şu an içinde bulunduğu dünya da, ulaştığı şöhret de inanılmayacak bir büyüklükte olsa gerek... 35 yaşındaki, ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna giyimiyle, marka yüzü olmasıyla, stiliyle her geçen gün kendisinden daha da çok söz ettiriyor... 1.4 milyar dolarlık servetiyle dev bir güç olan Rihanna, yönettiği kozmetik ve iç çamaşırı şirketiyle de sürekli göz önünde...

İDİL DEMİREL
Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

Hamilelik stiline yeni bir boyut kattı. ASAP Rocky konserinde ondan "Karım" diyerek söz etti, gizlice evlendi mi? Pharell Wiliams yönetimindeki yeni Louis Vuitton'un ilk defilesinde ön sıradaydı... Markanın reklam yüzü oldu... Boynuna taktığı yaklaşık 700 bin dolar değerindeki Jacob&Co. marka saati gördünüz mü?... Bir haftadır yer gök Rihanna...

Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

1988 doğumlu Rihanna henüz 35 yaşında genç bir kadın... Ancak 2005 ve 2006 yıllarında arka arkaya piyasaya çıkardığı Music of the Sun ve A Girl Like Me isimli albümleriyle uzun yıllardır hayatımızda...

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Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

Düşünsenize 17 yaşından itibaren isminden, hem de dünya çapında söz edilen bir kadın Rihanna... Barbados'ta üç odalı bir bungalovda hayatının ilk yıllarını geçiren biri için şu an içinde bulunduğu dünya da, ulaştığı şöhret de inanılmayacak bir büyüklükte olsa gerek...

Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

Moda dünyasının kraliçesi
Portre yazmayı da, her gün ismini duyduğumuz ancak hayatını derinlemesine bilmediğimiz bir ismin geçmişini araştırıp hakkında bir şeyler öğrenmeyi de gazeteciliğe başladığım ilk günlerden beri çok severim... Rihanna'yı da daha doğrusu onun moda dünyasına yönelik çarpıcı duruşunu ve popülaritesini de 2019 yılında bir yazımda kaleme almışım...

Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!

O zaman ünlü şarkıcı hakkında şöyle yazmışım: "Son yıllarda moda dünyasının bir kraliçesi varsa o kesinlikle Rihanna... 2005 yılında Pon de Replay isimli şarkıyla henüz 17 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Robyn Rihanna Fenty, son hamlesiyle moda dünyasına damga vurdu. Son 10 yılın stil ikonu olan, moda dergileri tarafından sayısız kez sokak modasını en çok etkileyen kadın olarak adlandırılan Rihanna, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismiydi.Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu LVMH, Rihanna'nın grup bünyesinde Fenty Maison ismiyle kendi lüks modaevini kuracağını açıkladı. Ve böylece Rihanna, LVMH bünyesinde marka çıkaran ilk kadın ve ilk siyahi unvanına sahip oldu".

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