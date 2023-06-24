Giriş Tarihi: 24.06.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
09:00
Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!
Düşünsenize 17 yaşından itibaren isminden, hem de dünya çapında söz edilen bir kadın Rihanna... Barbados'ta üç odalı bir bungalovda hayatının ilk yıllarını geçiren biri için şu an içinde bulunduğu dünya da, ulaştığı şöhret de inanılmayacak bir büyüklükte olsa gerek... 35 yaşındaki, ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna giyimiyle, marka yüzü olmasıyla, stiliyle her geçen gün kendisinden daha da çok söz ettiriyor... 1.4 milyar dolarlık servetiyle dev bir güç olan Rihanna, yönettiği kozmetik ve iç çamaşırı şirketiyle de sürekli göz önünde...