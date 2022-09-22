Giriş Tarihi: 22.09.2022 22:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
22:49
SON DAKİKA | Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...
Son Dakika Haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyata alınmış ve koluna platin takılmıştı. Ilıcalı'nın 3 gün süren tedavisi tamamlandı ve hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Ilıcalı dikkat çeken ifadeler kulllandı. İşte ünlü televizyoncunun yaptığı açıklamalar ve sağlık durumundaki son durum...