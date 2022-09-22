Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 22:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 22:49

SON DAKİKA | Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

Son Dakika Haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyata alınmış ve koluna platin takılmıştı. Ilıcalı'nın 3 gün süren tedavisi tamamlandı ve hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Ilıcalı dikkat çeken ifadeler kulllandı. İşte ünlü televizyoncunun yaptığı açıklamalar ve sağlık durumundaki son durum...

SON DAKİKA | Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

Kolu sargılı bir şekilde görüntülenen Acun Ilıcalı, hastane önünde yaptığı açıklamada kazaya sebebiyet veren sürücüden şikayetçi olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

SON DAKİKA | Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

Sarıyer'de ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışarak motosiklet kazası geçiren televizyoncu Acun Ilıcalı tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

Hastaneden çıkan Ilıcalı, "Dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus." diye konuştu.

SON DAKİKA | Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

NE OLMUŞTU?

Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

SON DAKİKA | Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Taburcu oldu, işte ilk sözleri...

Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti. Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.

SON DAKİKA