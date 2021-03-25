Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

Son dakika: ile ! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

"" programının ünlü sunucusu , Eylül 2019'da avukat ile nikah masasına oturmuştu. Bircan Bali ve Ömer Gezen, evliliklerini Ağustos 2020'de de bir bebekle taçlandırmıştı. Kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift hakkında sık sık haberleri çıkıyordu. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan Bali ve Gezen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bircan Bali, canlı yayında Ömer Gezen ile boşandıklarını açıkladı. İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in ...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:41
Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

"" programının ünlü sunucusu , Eylül 2019'da avukat ile nikah masasına oturmuştu.

Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

ve , evliliklerini Ağustos 2020'de de bir bebekle taçlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

"" adlı magazin programının sunucularından 'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat 'le inişli çıkışlı evliliği hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

, ile boşandığını "" canlı yayınında açıkladı.

Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

Mahkeme dolayısıyla yayına geç kalan , nedeni hakkında açıklama yaptı.

SON DAKİKA