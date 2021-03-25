Son dakika: Bircan Bali ile Ömer Gezen boşandı! İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in evliliklerini noktalama sebebi...

"Söylemezsem Olmaz" programının ünlü sunucusu Bircan Bali, Eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştu. Bircan Bali ve Ömer Gezen, evliliklerini Ağustos 2020'de de bir bebekle taçlandırmıştı. Kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift hakkında sık sık boşanma haberleri çıkıyordu. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan Bali ve Gezen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bircan Bali, canlı yayında Ömer Gezen ile boşandıklarını açıkladı. İşte Bircan Bali ile Ömer Gezen'in boşanma sebebi...
Giriş Tarihi: 25.03.2021
15:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
15:41
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