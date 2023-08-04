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Giriş Tarihi: 04.08.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 20:50

Son Dakika: Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Son Dakika: Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis'ten üzücü haber bugün geldi. Breaking Bad dizisinde Hector Salamanca karakterine hayat veren ve hafızalarda silinmez bir iz bırakan ünlü oyuncu Mark Margolis, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Son Dakika: Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mark Margolis'ten bugün üzen haber geldi.

Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

83 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Özellikle Breaking Bad'de canlandırdığı karakterle ünlenen Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'ya hayat vermesiyle tanınıyordu.

Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Dünyaca ünlü aktörün ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Magnolis'in yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Aktörün, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.

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