Son Dakika: Breaking Bad’in yıldızı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi!

Son Dakika: Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mark Margolis'ten bugün üzen haber geldi. 83 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Özellikle Breaking Bad'de canlandırdığı karakterle ünlenen Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'ya hayat vermesiyle tanınıyordu. Dünyaca ünlü aktörün ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Magnolis'in yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Aktörün, Hector olarak da bilinen 'Tio' rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.