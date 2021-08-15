Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

Son dakika: Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la evlilik hazırlığı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın selülitli görüntüleri bir dönem sosyal medyaya damga vurmuştu. Instagram'da kusursuz fiziği olduğunu gösteren Duygu Özaslan'ın söz konusu görüntüleri uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma imza atan ünlü fenomen, selülitli görüntülerini unutturacak gibi görünüyor. Bikinisiyle şezlong üzerinde poz veren Duygu Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı.