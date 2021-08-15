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Haberler Galeri Son Dakika: Duygu Özaslan'dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan'ın şezlong pozuna beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 15.08.2021 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 22:46

Son Dakika: Duygu Özaslan'dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan'ın şezlong pozuna beğeni yağdı

Son dakika: Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la evlilik hazırlığı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın selülitli görüntüleri bir dönem sosyal medyaya damga vurmuştu. Instagram'da kusursuz fiziği olduğunu gösteren Duygu Özaslan'ın söz konusu görüntüleri uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma imza atan ünlü fenomen, selülitli görüntülerini unutturacak gibi görünüyor. Bikinisiyle şezlong üzerinde poz veren Duygu Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Duygu Özaslan'ın o paylaşımı.

Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlara yenisini ekledi.

Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

Sık sık ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendine yer bulan Duygu Özaslan, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

BİKİNİSİYLE ŞEZLONG ÜZERİNDE POZ VERDİ

Duygu Özaslan, turuncu renkli bikinisiyle şezlong üzerinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

Ünlü fenomenin "Herkese iyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Dakika: Duygu Özaslan’dan bir cesur paylaşım daha! Duygu Özaslan’ın şezlong pozuna beğeni yağdı

SELÜLİTLİ GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın selülitli görüntüleri bir dönem sosyal medyaya damga vurmuştu. Instagram'da kusursuz fiziği olduğunu gösteren Duygu Özaslan'ın söz konusu görüntüleri uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

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