Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Evlilik teklifi, düğün derken Şeyma Subaşı, şok bir hamlede bulundu. Beş gün önce hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarttığı görülmüştü. Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? soruları kulislerde dolaşırken Şeyma Subaşı'ndan yanıt gibi hareket geldi. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi her yerden sildi. İşte Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz günlerden hakkında sahte zengin haberleri çıkan Mohammed Alsaloussi cephesindeki son dakika gelişmesi...