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Haberler Galeri Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 09:15

Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Evlilik teklifi, düğün derken Şeyma Subaşı, şok bir hamlede bulundu. Beş gün önce hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarttığı görülmüştü. Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? soruları kulislerde dolaşırken Şeyma Subaşı'ndan yanıt gibi hareket geldi. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi her yerden sildi. İşte Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz günlerden hakkında sahte zengin haberleri çıkan Mohammed Alsaloussi cephesindeki son dakika gelişmesi...

Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Her hareketiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın, hamile olduğu iddia edilmişti.

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Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Bu iddiaları başta net bir dille yalanlayan fenomen, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu itiraf etmişti.

Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Öte yandan düğünü ertelediklerini de söyleyen Subaşı bir kaç gün sonra bebeğini stresten dolayı düşürdüğünü yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika: Evlenecekler derken Şeyma Subaşı'ndan bir şok hamle daha! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkını her yerden sildi...

Bebeğini düşüren Şeyma Subaşı, acısından bir gün sonra soluğu İbiza sahillerinde aldı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

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