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Haberler Galeri Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!
Giriş Tarihi: 10.07.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 07:17

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

Ünlü popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, yılan hikayesine dönen ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Evlilik yolunda ayrılık yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın, ortaya atılan çirkin iddialar nedeniyle yollarını ayırdığı konuşuluyordu. Henüz ikilinin ayrılık haberi sindirilememişken, Yıldırım cephesinden flaş bir haber geldi. Ortaya atılan son dakika iddiasına göre Kaan Yıldırım, iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e gönlünü kaptırdı. 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte tüm detaylar...

Son dakika Magazin haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

Son dakika Magazin haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

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Son dakika Magazin haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

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Sosyal medya sayfası Gossippasta'nın aşk iddiasına göre, şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi.

Son dakika Magazin haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti.

Son dakika Magazin haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.

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