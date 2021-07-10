Giriş Tarihi: 10.07.2021 07:17Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 07:17
Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile yakınlaştı iddiası!
Ünlü popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, yılan hikayesine dönen ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Evlilik yolunda ayrılık yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın, ortaya atılan çirkin iddialar nedeniyle yollarını ayırdığı konuşuluyordu. Henüz ikilinin ayrılık haberi sindirilememişken, Yıldırım cephesinden flaş bir haber geldi. Ortaya atılan son dakika iddiasına göre Kaan Yıldırım, iki çocuk annesi Çağla Şıkel'e gönlünü kaptırdı. 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte tüm detaylar...