Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

Giriş Tarihi: 14.10.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
07:33
SON DAKİKA: Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'ın haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırlanan ve 100 milyonlarca liralık şaibeli işlemin olduğu ortaya çıkan raporun detaylarına GÜNAYDIN ulaşmıştı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. Son olarak Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlığına el konuldu. Ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da getirildi. İşte haberin detayları...