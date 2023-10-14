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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 07:33

Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

SON DAKİKA: Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'ın haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırlanan ve 100 milyonlarca liralık şaibeli işlemin olduğu ortaya çıkan raporun detaylarına GÜNAYDIN ulaşmıştı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. Son olarak Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlığına el konuldu. Ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da getirildi. İşte haberin detayları...

Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun ayrıntılarını GÜNAYDIN yayınlamıştı.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bırakmıştı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

POLAT ÇİFTİNİN MALLARINA EL KOYMA KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ
Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem...

MASAK RAPORU USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYMUŞTU

500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Dilan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

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