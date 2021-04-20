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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 07:20

Son Dakika Haberi: yasak aşk iddiaları sonrası 'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

'in 11 yıllık eşi 'a açtığı boşanma davası sonrası magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ebru Gündeş, Reza Zarrap'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında 'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken, Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti. Hadise'nin oyuncu sevgilisi 'dan da şarkıcıya destek gelmişti. Fakat Kaan Yıldırım'ın destek paylaşımının ardından şoke eden bir gelişme yaşandı. Yaşananların ardından Kaan Yıldırım-Hadise ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. İşte Kaan Yıldırım'dan gelen son dakika hamlesinin detayları...

Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış, gerekçe olarak ise eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını ifade etmişti.

Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

Ortaya atılan iddialarda, yasak aşk yaşayan ve 'in yakından tanıdığı kişinin, O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı olduğu iddia edilmişti.

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Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

KAAN YILDIRIM'DAN DESTEK GELDİ

İddialara seesiz kalmayan , aşkı yalanlamıştı. "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" diyen Hadise'ye en büyük destek ise sevgilisi 'dan gelmişti.

Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

Fakat evlilik hazırlıkları yapan ünlü çiftten kötü haber geldi.

Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!

tv100'ün haberine göre , sevgilisi 'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

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