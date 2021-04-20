HaberlerGaleriSon Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 07:20
Son Dakika Haberi: Kaan Yıldırım yasak aşk iddiaları sonrası Hadise'yi tek kalemde sildi! Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı iddiası!
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a açtığı boşanma davası sonrası magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ebru Gündeş, Reza Zarrap'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken, Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da şarkıcıya destek gelmişti. Fakat Kaan Yıldırım'ın destek paylaşımının ardından şoke eden bir gelişme yaşandı. Yaşananların ardından Kaan Yıldırım-Hadise ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. İşte Kaan Yıldırım'dan gelen son dakika hamlesinin detayları...