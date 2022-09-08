Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 08:30

Son dakika: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu? Krizin nedeni ortaya çıktı... Anneler devreye girdi!

Magazin kulisleri çiçeği burnunda evliler Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberi ile sarsıldı. Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış, hayranlarını heyecan sarmıştı. İkili hakkında ortaya çıkan son gelişmeler sevenlerini üzdü. 36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...